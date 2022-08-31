***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.08.2022 10:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059035
BIST
11:243.145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -26,11
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:2418,1884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:2418,2512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0457
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:24993,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,93
|Açılış
|: 993,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DOGUB
|10,46
|11.500.153
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|125.675.488
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|EGGUB
|306,20
|95.430.336
|% 9,59
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|MTRKS
|52,80
|1.510.238
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,56
|12.752.320
|% -6,11
|
|THYAO
|71,15
|2.286.564.694
|% -2,67
|
|HALKB
|9,13
|2.190.967.603
|% 5,92
|
|PETKM
|14,41
|1.540.688.872
|% -0,07
|
|VAKBN
|7,88
|1.426.962.643
|% 7,80
|
|GARAN
|22,32
|1.088.932.464
|% -2,96
|
|HALKB
|9,13
|2.190.967.603
|% 5,92
|
|EKGYO
|4,04
|944.952.352
|% 0,75
|
|VAKBN
|7,88
|1.426.962.643
|% 7,80
|
|YKBNK
|6,94
|988.774.892
|% -1,42
|
|PETKM
|14,41
|1.540.688.872
|% -0,07
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1718
|18,1799
|% -0,03
|
|Euro
|18,2331
|18,2534
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,0693
|21,1750
|% -0,05
|
|Frank
|18,5935
|18,7055
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8294
|4,8537
|% 0,11
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-8,27
|
|Altın Gr.
|997
|998
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.705
|6.758
|-16,00
|
|Yarım
|3.267
|3.304
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|-0,47
|