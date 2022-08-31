***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.08.2022 10:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059036
BIST
11:123.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -29,30
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:1218,1725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0124
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:1218,2810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0159
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:12997,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,69
|Açılış
|: 997,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler11:10
|SMRTG
|41,18
|125.082.990
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|EGGUB
|306,50
|90.022.932
|% 9,70
|
|DOGUB
|10,39
|10.811.401
|% 9,25
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|MTRKS
|52,80
|1.446.720
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,66
|12.090.076
|% -5,88
|
|THYAO
|71,10
|2.145.271.122
|% -2,74
|
|HALKB
|9,13
|2.064.657.572
|% 5,92
|
|VAKBN
|7,86
|1.389.966.908
|% 7,52
|
|PETKM
|14,15
|1.237.308.914
|% -1,87
|
|GARAN
|22,38
|1.006.624.617
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,04
|940.927.438
|% 0,75
|
|HALKB
|9,13
|2.064.657.572
|% 5,92
|
|VAKBN
|7,86
|1.389.966.908
|% 7,52
|
|YKBNK
|6,93
|925.030.964
|% -1,56
|
|ZOREN
|3,05
|305.389.129
|% 4,10
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1589
|18,1699
|% -0,08
|
|Euro
|18,2500
|18,2764
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,0606
|21,1662
|% -0,09
|
|Frank
|18,5823
|18,6943
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8295
|4,8537
|% 0,11
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-8,27
|
|Altın Gr.
|997
|998
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.705
|6.758
|-16,00
|
|Yarım
|3.267
|3.304
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|-0,47
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25KONTR
Yüzde -79.62 oranında düşüşle 46.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 978, 893 adet işlem
-
11:22XU100
Endeks 3, 134 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 20, 567.00 milyon TL de
-
11:21KONTR
Yüzde -79.67 oranında düşüşle 46.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 780, 945 adet işlem
-
11:19CANTE
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 83.00 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 972 adet işlem
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SISE, KCHOL