***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.09.2022 14:30
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062652
BIST
17:283.386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -41,19
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:2818,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:2818,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0717
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:28998,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 998,97
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:28
|ASELS
|33,00
|5.749.965.958
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.212.522
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.640.469
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|18.301.042
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|75.262.023
|% 9,98
|
|ISCTR
|10,17
|1.320.713.697
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.170.170
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|107.573.944
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,09
|7.599.869.855
|% -9,41
|
|ASELS
|33,00
|5.749.965.958
|% 10,00
|
|THYAO
|72,30
|5.091.882.643
|% 1,69
|
|AKBNK
|14,19
|3.265.447.316
|% -9,96
|
|EREGL
|30,28
|2.764.650.926
|% -0,72
|
|EKGYO
|4,34
|2.753.388.062
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,09
|7.599.869.855
|% -9,41
|
|YKBNK
|7,86
|2.485.038.171
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.265.447.316
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,43
|309.726.580
|% -2,72
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2363
|18,2588
|% 0,05
|
|Euro
|18,2506
|18,2651
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,0072
|21,1126
|% 0,46
|
|Frank
|18,8881
|19,0019
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8367
|4,8610
|% -0,09
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,16
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,26
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.754
|6.816
|0,00
|
|Yarım
|3.291
|3.332
|0,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,54
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,13
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|1,57
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43ALBRK
Yüzde -9.13 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 450, 183 adet işlem
-
17:42KRDMB
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 828, 625 adet işlem
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, GUBRF, KOZAA
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 23 kaybederek (% -1.28 ) 3, 020
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, RODRG, ARSAN, TUKAS, DESA, ULUFA, IEYHO, PRDGS, ASELS, PENGD