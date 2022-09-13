***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.09.2022 15:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun Global Saklama Hesaplarının açılışı sebebiyle satış başlangıç tarihi 20.09.2022 olarak ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062674
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
18:0518,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0658
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
18:051.000,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.000,39
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.768.111.701
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|225.585.586
|% 10,00
|
|BRYAT
|565,90
|141.670.124
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.675.678
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|47.608.858
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.329.864.795
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|123.986.527
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.775.932
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.243.688.132
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.482.954
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,45
|8.290.790.522
|% -6,92
|
|THYAO
|73,95
|5.772.279.159
|% 4,01
|
|ASELS
|33,00
|5.768.111.701
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.362.822.927
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.131.047.723
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.007.648.224
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,45
|8.290.790.522
|% -6,92
|
|YKBNK
|7,86
|2.498.480.288
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,45
|319.948.915
|% -1,36
|
|ADESE
|1,19
|230.591.588
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2355
|18,2407
|% -0,05
|
|Euro
|18,2606
|18,2831
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,0655
|21,1711
|% 0,74
|
|Frank
|18,9294
|19,0434
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8378
|4,8621
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,33
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|1,93
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.760
|6.824
|8,00
|
|Yarım
|3.294
|3.336
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,70
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,17
|
|B. Petrol
|94,63
|94,63
|1,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS