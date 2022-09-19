***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun Global Saklama Hesaplarının açılışı sebebiyle satış başlangıç tarihi 27.09.2022 olarak ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063814BIST