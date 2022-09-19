***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.09.2022 09:50
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun Global Saklama Hesaplarının açılışı sebebiyle satış başlangıç tarihi 27.09.2022 olarak ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063815
BIST
10:543.260
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 60,48
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.276
En Düşük
3.221
10:5418,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:5418,3627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0321
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:54984,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,58
|Açılış
|: 984,72
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:54
|HKTM
|37,42
|33.083.867
|% 9,93
|
|PRDGS
|4,15
|16.116.537
|% 8,07
|
|PINSU
|8,65
|14.246.480
|% 7,59
|
|ORCAY
|27,92
|32.166.642
|% 7,38
|
|ZOREN
|3,52
|192.240.329
|% 7,32
|
|MERKO
|5,86
|28.780.175
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|8.393.255
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|1.883.974
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|2.021.886
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,51
|2.142.183.692
|% -9,08
|
|VAKBN
|8,51
|2.142.183.692
|% -9,08
|
|THYAO
|71,90
|896.502.945
|% 4,58
|
|ISCTR
|8,17
|762.147.683
|% 3,55
|
|ASELS
|30,98
|756.382.181
|% 1,84
|
|HALKB
|8,38
|712.387.488
|% -6,37
|
|VAKBN
|8,51
|2.142.183.692
|% -9,08
|
|ISCTR
|8,17
|762.147.683
|% 3,55
|
|YKBNK
|7,13
|598.731.755
|% 5,79
|
|HALKB
|8,38
|712.387.488
|% -6,37
|
|EKGYO
|4,08
|309.961.727
|% 3,55
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2918
|18,3189
|% 0,14
|
|Euro
|18,3442
|18,3627
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,8971
|21,0019
|% 0,37
|
|Frank
|18,9125
|19,0265
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8537
|4,8780
|% 0,22
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-3,29
|
|Altın Gr.
|984
|985
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.688
|6.781
|-8,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|0,59
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:09PRDGS
Yüzde 6.51 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 312, 395 adet işlem
-
11:08PRDGS
Yüzde 6.51 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 024 adet işlem
-
11:07SMRTG
Yüzde 6.92 oranında artışla 49.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 813, 913 adet işlem
-
11:06PINSU
Yüzde 7.34 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 675, 168 adet işlem
-
11:05XU100
Endeks 3, 269 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 13, 259.00 milyon TL de