***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 13:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065201
BIST
17:593.267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,60
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
17:5918,4787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
17:5917,8039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0697
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
17:59972,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,55
|Açılış
|: 972,56
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|109,10
|114.179.613
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|102.794.616
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|56.514.539
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|621.442.261
|% 9,93
|
|ISGYO
|8,19
|18.010.342
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.242.478
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.122.998
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.006.685
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.090.306.110
|% -9,88
|
|THYAO
|71,00
|4.700.132.839
|% 2,31
|
|SASA
|69,20
|3.434.680.008
|% 4,30
|
|GARAN
|19,63
|3.325.725.446
|% 1,87
|
|YKBNK
|7,25
|3.181.513.867
|% 4,62
|
|TSKB
|2,54
|3.042.552.284
|% -3,05
|
|TSKB
|2,54
|3.042.552.284
|% -3,05
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.667.806
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,97
|2.379.109.322
|% 1,02
|
|YKBNK
|7,25
|3.181.513.867
|% 4,62
|
|ISCTR
|7,83
|2.853.853.589
|% 2,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4726
|18,4787
|% 0,02
|
|Euro
|17,7869
|17,8039
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,8737
|19,9734
|% 1,07
|
|Frank
|18,6110
|18,7231
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9001
|4,9247
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|13,08
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,29
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.608
|6.698
|19,00
|
|Yarım
|3.215
|3.274
|6,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,21
|
|B. Petrol
|85,21
|85,21
|2,35
|