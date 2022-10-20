***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.10.2022 09:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073016
BIST
10:143.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,23
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.900
10:1418,6027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6503
En Düşük
18,5591
10:1418,2333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2856
En Düşük
18,1503
10:14968,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,73
|Açılış
|: 968,89
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,99
BIST En Aktif Hisseler10:12
|ALKA
|139,70
|9.880.283
|% 10,00
|
|PENTA
|708,40
|22.203.422
|% 9,98
|
|KERVN
|0,60
|720.835
|% 9,09
|
|ERCB
|63,00
|117.925.939
|% 8,62
|
|MRSHL
|324,10
|9.555.510
|% 7,93
|
|YEOTK
|57,00
|13.215.621
|% -4,28
|
|VKING
|8,73
|156.578
|% -4,07
|
|BARMA
|77,10
|21.651.769
|% -3,44
|
|EPLAS
|23,58
|4.170.514
|% -3,36
|
|NTGAZ
|29,26
|9.030.094
|% -3,30
|
|THYAO
|99,15
|359.392.302
|% 0,10
|
|TUPRS
|374,50
|274.214.584
|% 1,71
|
|GESAN
|173,20
|177.643.896
|% 5,29
|
|YKBNK
|9,74
|167.954.247
|% 0,52
|
|ASELS
|32,32
|156.222.628
|% -0,62
|
|EKGYO
|4,53
|93.191.327
|% 0,67
|
|VAKBN
|8,97
|155.654.795
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,74
|167.954.247
|% 0,52
|
|ISGYO
|6,91
|115.348.684
|% 4,22
|
|HALKB
|8,81
|126.761.271
|% 1,26
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5983
|18,6019
|% -0,03
|
|Euro
|18,2247
|18,2359
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,7430
|20,8470
|% -0,42
|
|Frank
|18,3981
|18,5089
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,08
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-4,40
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.590
|6.676
|-33,00
|
|Yarım
|3.211
|3.264
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.633
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|-0,28
|
Seans Raporu
10:12
daha fazla
-
10:26GOZDE
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 269, 939 adet işlem
-
10:25ERCB
Yüzde 7.76 oranında artışla 62.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 409 adet işlem
-
10:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, AKSEN, SASA
-
10:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, FROTO, TKFEN
-
10:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 21 artarak (% 0.15 ) 3, 457