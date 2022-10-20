***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.10.2022 09:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073017
BIST
11:223.898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,51
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
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3.915
En Düşük
3.888
11:2218,6027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:2218,1937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0144
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1503
11:22969,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,43
|Açılış
|: 969,85
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ALKA
|139,70
|19.051.308
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.766.510
|% 9,99
|
|ORGE
|24,04
|58.318.528
|% 9,97
|
|SMRTG
|75,85
|339.125.743
|% 9,93
|
|ERCB
|63,75
|203.125.762
|% 9,91
|
|ETILR
|8,56
|39.145.987
|% -7,76
|
|MZHLD
|115,80
|45.742.049
|% -4,85
|
|DAGHL
|28,84
|10.644.469
|% -3,87
|
|EPLAS
|23,48
|18.704.083
|% -3,77
|
|SMART
|8,14
|11.195.769
|% -3,55
|
|THYAO
|99,05
|1.958.538.614
|% 0,00
|
|TUPRS
|376,50
|1.312.733.331
|% 2,25
|
|YKBNK
|9,61
|781.548.325
|% -0,83
|
|HALKB
|8,83
|743.687.595
|% 1,49
|
|SISE
|31,00
|718.021.570
|% -1,15
|
|EKGYO
|4,49
|515.932.622
|% -0,22
|
|HALKB
|8,83
|743.687.595
|% 1,49
|
|ISGYO
|7,20
|583.895.258
|% 8,60
|
|YKBNK
|9,61
|781.548.325
|% -0,83
|
|VAKBN
|9,00
|707.560.032
|% 1,93
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6000
|18,6052
|% -0,01
|
|Euro
|18,1810
|18,1893
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,6948
|20,7985
|% -0,65
|
|Frank
|18,4089
|18,5198
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,07
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-6,86
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.599
|6.699
|-10,00
|
|Yarım
|3.216
|3.272
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|-1,08
|