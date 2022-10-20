***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.10.2022 17:05
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073107
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
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|Önceki Kapanış
|: 3.901
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3.952
En Düşük
3.888
18:0518,6006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 18,7050
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|Önceki Kapanış
|: 18,7300
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18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1146
|Açılış
|: 18,3300
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|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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18,3568
En Düşük
17,9901
18:05987,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,45
|Açılış
|: 987,24
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|Önceki Kapanış
|: 973,28
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989,06
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|243.438.897
|% 10,00
|
|EUREN
|50,40
|171.144.312
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|HKTM
|70,15
|61.493.775
|% -3,64
|
|ULUFA
|4,40
|27.421.883
|% -3,30
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|GESAN
|175,50
|984.974.103
|% 6,69
|
|BASGZ
|18,03
|956.358.985
|% -2,06
|
|PGSUS
|328,50
|827.933.371
|% -0,54
|
|YEOTK
|57,60
|678.398.662
|% -3,27
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|IHLGM
|0,95
|88.000.663
|% 1,06
|
|MOBTL
|3,35
|278.055.253
|% 2,76
|
|SEGYO
|1,74
|126.693.581
|% 1,16
|
|HUNER
|7,93
|499.636.625
|% 9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5901
|18,6056
|% -0,01
|
|Euro
|18,2979
|18,3216
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,8465
|20,9511
|% 0,08
|
|Frank
|18,5296
|18,6412
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|23,17
|
|Altın Gr.
|987
|987
|13,86
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.681
|6.804
|95,00
|
|Yarım
|3.255
|3.326
|46,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.662
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,11
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,23
|
|B. Petrol
|92,95
|92,95
|0,57
|