***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 13:00
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2020 tarih 12233903-310.04-E.5425 sayılı yazısına istinaden, Fon içtüzük ve izahnamesinde değişikliğe gidilmiş olup söz konusu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 25.06.2020 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848458
BIST
12:52108.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.126,02
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:526,7766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0334
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7636
12:527,5729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:52378,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,13
|Açılış
|: 378,80
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|18.919.451
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|
|RTALB
|21,02
|56.094.480
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.776.117
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RAYSG
|5,67
|6.730.790
|% -6,74
|
|ULUUN
|8,45
|21.939.624
|% -4,84
|
|ASELS
|32,86
|731.497.361
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,69
|513.022.331
|% 4,97
|
|GARAN
|8,09
|502.093.396
|% 1,12
|
|THYAO
|12,69
|353.563.378
|% -0,55
|
|TUPRS
|90,55
|256.032.062
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,69
|513.022.331
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,30
|106.510.816
|% 2,36
|
|KRDMD
|2,60
|199.074.541
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,40
|174.608.526
|% 0,84
|
|MNDRS
|2,57
|170.088.950
|% 9,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4925
|8,5350
|% 0,16
|
|Frank
|7,0250
|7,0674
|% -0,45
|
|Riyal
|1,7991
|1,8082
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,54
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.501
|-7,80
|
|Tam
|2.535
|2.566
|-15,70
|
|Yarım
|1.237
|1.260
|-3,90
|
|Çeyrek
|619
|628
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,38
|39,38
|1,06
|