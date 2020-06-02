***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2020 tarih 12233903-310.04-E.5425 sayılı yazısına istinaden, Fon içtüzük ve izahnamesinde değişikliğe gidilmiş olup söz konusu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 25.06.2020 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848458BIST