***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 13:00
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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13:00108.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.063,20
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
13:006,7760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0340
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7636
13:007,5723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
13:00378,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,97
|Açılış
|: 378,96
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|19.163.797
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|139.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.174.986
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|398.783
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.723
|% 9,95
|
|RTALB
|21,02
|56.538.675
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.792.742
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RAYSG
|5,71
|7.109.225
|% -6,09
|
|ULUUN
|8,46
|22.719.282
|% -4,73
|
|ASELS
|32,86
|737.423.171
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,69
|528.303.957
|% 4,97
|
|GARAN
|8,08
|520.811.247
|% 1,00
|
|THYAO
|12,68
|360.395.123
|% -0,63
|
|TUPRS
|90,55
|258.290.761
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,69
|528.303.957
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,29
|106.976.949
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,41
|195.037.596
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,59
|200.103.776
|% -0,77
|
|MNDRS
|2,57
|174.258.666
|% 9,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4906
|8,5332
|% 0,14
|
|Frank
|7,0201
|7,0624
|% -0,52
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,65
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.495
|-14,20
|
|Tam
|2.529
|2.560
|-22,20
|
|Yarım
|1.234
|1.257
|-7,10
|
|Çeyrek
|617
|627
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,99
|