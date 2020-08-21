***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17/08/2020 tarih E-12233903-310.04-8342 sayılı izine istinaden fon izahname değişikliği talebimiz onaylanmış olup onaylı duyuru metnimiz bildirim EK'inde sunulmuştur.Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870543BIST