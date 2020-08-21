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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.08.2020 10:08
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/08/2020 tarih E-12233903-310.04-8342 sayılı izine istinaden fon izahname değişikliği talebimiz onaylanmış olup onaylı duyuru metnimiz bildirim EK'inde sunulmuştur.
Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870544


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MRSHL 148,80 987.139 % 9,98  
ISGSY 7,23 5.397.229 % 9,88  
ETILR 4,15 232.338 % 9,79  
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Altın Ons 1.932 1.932 -15,26  
Altın Gr. 452 452 -5,12  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 26,96 27,00 -0,25  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,07  
B. Petrol 44,75 44,75 -0,13  
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