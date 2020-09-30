***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEndeksten Çıkacak Olan Paylar: SODA (SISE Altından Birleşti) Fonun baz aldığı Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi'nde dönemsel olmayan değişiklik kapsamında SISE(Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.) birleşmesi sebebiyle Endeks, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:AKBNKASELSBIMASEKGYOEREGLGARANHALKBISCTRPETKMSAHOLSISETCELLTKFENTUPRSVAKBNEndekse Dahil Olan Paylar: SAHOLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877421BIST