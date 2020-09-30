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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2020 14:37
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Endeksten Çıkacak Olan Paylar:  SODA (SISE Altından Birleşti) Fonun baz aldığı Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi'nde dönemsel olmayan değişiklik kapsamında SISE(Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.)  birleşmesi sebebiyle Endeks, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
    AKBNK

    ASELS

    BIMAS

    EKGYO

    EREGL

    GARAN

    HALKB

    ISCTR

    PETKM

    SAHOL

    SISE

    TCELL

    TKFEN

    TUPRS

    VAKBN

Endekse Dahil Olan Paylar:  SAHOL
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877421


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GUBRF 32,12 442.226.395 % 10,00  
KNFRT 19,14 51.517.680 % 10,00  
IZTAR 8,69 6.117.667 % 10,00  
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Altın Ons 1.892 1.892 -6,16  
Altın Gr. 474 474 -2,56  
Cumhuriyet 3.141 3.188 -13,00  
Tam 3.123 3.202 -18,27  
Yarım 1.510 1.549 -8,83  
Çeyrek 757 774 -4,42  
Gümüş.Ons 23,90 23,93 -0,27  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,09  
B. Petrol 41,52 41,52 -0,04  
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