***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 14:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Endeksten Çıkacak Olan Paylar: SODA (SISE Altından Birleşti) Fonun baz aldığı Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi'nde dönemsel olmayan değişiklik kapsamında SISE(Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.) birleşmesi sebebiyle Endeks, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
AKBNK
ASELS
BIMAS
EKGYO
EREGL
GARAN
HALKB
ISCTR
PETKM
SAHOL
SISE
TCELL
TKFEN
TUPRS
VAKBN
Endekse Dahil Olan Paylar: SAHOL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877421
BIST
16:191.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 15,06
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.139
En Düşük
1.129
16:197,7765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0403
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:199,1026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0761
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
16:19473,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,03
|Açılış
|: 473,51
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:19
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|DURDO
|23,76
|12.647.900
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|442.226.395
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.517.680
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.432.187
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,47
|4.019.230.659
|% 1,08
|
|ASELS
|19,06
|2.612.965.793
|% 2,42
|
|GARAN
|7,03
|1.220.171.181
|% 1,88
|
|KARSN
|3,12
|862.859.294
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,34
|675.926.458
|% 1,83
|
|SISE
|7,47
|4.019.230.659
|% 1,08
|
|KARSN
|3,12
|862.859.294
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,34
|675.926.458
|% 1,83
|
|GARAN
|7,03
|1.220.171.181
|% 1,88
|
|ASELS
|19,06
|2.612.965.793
|% 2,42
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7699
|7,7765
|% -0,52
|
|Euro
|9,0927
|9,1026
|% -0,83
|
|Sterlin
|9,9665
|10,0164
|% -0,45
|
|Frank
|8,3999
|8,4505
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0667
|2,0771
|% -0,46
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-6,16
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.123
|3.202
|-18,27
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-8,83
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,42
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|-0,04
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34AKFGY
Yüzde 8.14 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 847, 943 adet işlem
-
16:32OLMIP
Yüzde 8.55 oranında artışla 8.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 568, 014 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 6 artarak (% 1.32 ) 1, 274
-
16:31XU100
Endeks 1, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 18, 970.00 milyon TL de
-
16:30KARSN
Yüzde 5.03 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 756, 647 adet işlem