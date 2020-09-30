***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFonun baz aldığı Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi'nde dönemsel değişiklik kapsamında 01.10.2020 tarihinden itibaren Endekste aşağıda verilen paylar yer alacaktır.ARCLKASELSBIMASEKGYOEREGLKCHOLKOZAAKOZALKRDMDMGROSOYAKCPETKMSAHOLSISETAVHLTCELLTHYAOTKFENTTKOMTUPRSEndeksten Çıkacak Olan Paylar: SODA (SISE Altından Birleşti), PGSUS Endekse Dahil Olan Paylar: KRDMD, OYAKChttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877422BIST