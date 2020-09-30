***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 14:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun baz aldığı Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi'nde dönemsel değişiklik kapsamında 01.10.2020 tarihinden itibaren Endekste aşağıda verilen paylar yer alacaktır.
ARCLK
ASELS
BIMAS
EKGYO
EREGL
KCHOL
KOZAA
KOZAL
KRDMD
MGROS
OYAKC
PETKM
SAHOL
SISE
TAVHL
TCELL
THYAO
TKFEN
TTKOM
TUPRS
Endeksten Çıkacak Olan Paylar: SODA (SISE Altından Birleşti), PGSUS Endekse Dahil Olan Paylar: KRDMD, OYAKC
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877422
BIST
16:241.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,44
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.139
En Düşük
1.129
16:247,7710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0458
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:249,0936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0851
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
16:24473,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,34
|Açılış
|: 473,20
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|442.664.641
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.650.276
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.517.680
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.451.326
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,44
|4.074.415.890
|% 0,68
|
|ASELS
|19,13
|2.744.069.373
|% 2,79
|
|GARAN
|7,03
|1.220.993.393
|% 1,88
|
|KARSN
|3,13
|873.706.838
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,33
|677.648.366
|% 1,52
|
|SISE
|7,44
|4.074.415.890
|% 0,68
|
|KARSN
|3,13
|873.706.838
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,33
|677.648.366
|% 1,52
|
|GARAN
|7,03
|1.220.993.393
|% 1,88
|
|ASELS
|19,13
|2.744.069.373
|% 2,79
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7652
|7,7710
|% -0,59
|
|Euro
|9,0802
|9,0936
|% -0,93
|
|Sterlin
|9,9634
|10,0133
|% -0,48
|
|Frank
|8,3999
|8,4505
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0667
|2,0771
|% -0,46
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-5,64
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.139
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.126
|3.205
|-15,68
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|-7,58
|
|Çeyrek
|758
|775
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,38
|41,38
|-0,18
|