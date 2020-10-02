***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 10:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST Endeksleri Lisans Sözleşmesi kapsamında Fon'un baz aldığı Endeks'in lisanslama ücreti, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tabloda verildiği şekilde güncellenecektir.
Endeks
Eski Sabit Ücret
Yeni Sabit Ücret
BIST Banka Dışı Likit 10 Getiri Endeksi 12.500 TL 25.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877937
BIST
12:541.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:547,7333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:549,0654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0323
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:54475,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,23
|Açılış
|: 475,74
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:52
|YAPRK
|70,95
|6.211.148
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.090.605
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|TLMAN
|36,68
|32.882.915
|% 9,95
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|549.990
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,09
|1.303.193.675
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,44
|615.275.369
|% 0,88
|
|ASELS
|18,55
|578.179.182
|% 0,11
|
|GARAN
|7,14
|559.595.041
|% 0,28
|
|TURSG
|6,09
|352.860.204
|% 0,83
|
|SISE
|7,09
|1.303.193.675
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,44
|615.275.369
|% 0,88
|
|HURGZ
|2,24
|269.839.163
|% -8,20
|
|GARAN
|7,14
|559.595.041
|% 0,28
|
|ODAS
|2,83
|217.605.602
|% 1,43
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7278
|7,7307
|% -0,20
|
|Euro
|9,0543
|9,0715
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,0026
|10,0528
|% 0,56
|
|Frank
|8,3905
|8,4410
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0617
|2,0721
|% 0,19
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,33
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|4,00
|
|Tam
|3.132
|3.211
|7,07
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|3,42
|
|Çeyrek
|759
|777
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|