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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.10.2020 10:36
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BIST Endeksleri Lisans  Sözleşmesi kapsamında Fon'un baz aldığı Endeks'in lisanslama ücreti, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tabloda verildiği şekilde güncellenecektir. 
Endeks
Eski Sabit Ücret
Yeni Sabit Ücret

BIST 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi 12.500 TL 25.000 TL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877939


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:521.146
Değişim :  0,19% |  2,16
Açılış :  1.139  
Önceki Kapanış :  1.144  
En Yüksek
1.148 En Düşük
1.138
BIST En Aktif Hisseler12:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 70,95 6.211.148 % 10,00  
OLMIP 10,45 6.090.605 % 10,00  
EMNIS 48,28 971.056 % 9,98  
UZERB 31,34 267.330 % 9,96  
TLMAN 36,68 32.882.915 % 9,95  
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12:52 Alış Satış %  
Dolar 7,7278 7,7307 % -0,20  
Euro 9,0543 9,0715 % -0,29  
Sterlin 10,0026 10,0528 % 0,56  
Frank 8,3905 8,4410 % -0,05  
Riyal 2,0617 2,0721 % 0,19  
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12:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 1,33  
Altın Gr. 476 476 1,42  
Cumhuriyet 3.146 3.194 4,00  
Tam 3.132 3.211 7,07  
Yarım 1.514 1.553 3,42  
Çeyrek 759 777 1,71  
Gümüş.Ons 23,87 23,91 0,08  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,03  
B. Petrol 39,58 39,58 -1,35  
Seans Raporu 12:52
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