***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Endeksleri Lisans Sözleşmesi kapsamında Fon'un baz aldığı Endeks'in lisanslama ücreti, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tabloda verildiği şekilde güncellenecektir.EndeksEski Sabit ÜcretYeni Sabit ÜcretBIST 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi 12.500 TL 25.000 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877939BIST