***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. arasında düzenlenen 'Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi' kapsamında Fon'un baz aldığı Endeks'in lisanslama ücreti, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tabloda verildiği şekilde güncellenecektir.EndeksEskiYeniZiraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Getiri Endeksi 67.000 TL 75.000 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877941BIST