***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 10:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. arasında düzenlenen 'Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi' kapsamında Fon'un baz aldığı Endeks'in lisanslama ücreti, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tabloda verildiği şekilde güncellenecektir.
Endeks
Eski
Yeni
Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Getiri Endeksi 67.000 TL 75.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877941
BIST
12:531.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:537,7331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:539,0608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0369
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:53475,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,23
|Açılış
|: 475,74
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:53
|YAPRK
|70,95
|6.211.148
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.090.605
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|TLMAN
|36,68
|32.882.915
|% 9,95
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|549.990
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,09
|1.303.193.675
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,44
|615.275.369
|% 0,88
|
|ASELS
|18,55
|578.179.182
|% 0,11
|
|GARAN
|7,14
|559.595.041
|% 0,28
|
|TURSG
|6,09
|352.860.204
|% 0,83
|
|SISE
|7,09
|1.303.193.675
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,44
|615.275.369
|% 0,88
|
|HURGZ
|2,24
|269.839.163
|% -8,20
|
|GARAN
|7,14
|559.595.041
|% 0,28
|
|ODAS
|2,83
|217.605.602
|% 1,43
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7237
|7,7331
|% -0,17
|
|Euro
|9,0499
|9,0608
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,0026
|10,0528
|% 0,56
|
|Frank
|8,3905
|8,4410
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0617
|2,0721
|% 0,19
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,45
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|6,00
|
|Tam
|3.133
|3.212
|8,12
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|3,93
|
|Çeyrek
|760
|777
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|