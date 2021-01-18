***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 08:39
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 13.01.2021 tarih E-12233903-310.04-169 sayılı yazısına istinaden Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu portföyünün, takip edilen Endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yöntemi yerine Endeks kapsamındaki varlıkların seçilen bir kısmından örnekleme yoluyla oluşturulması yöntemine geçilmiştir.
Değişiklikler 22.01.2021 tarihi itibarıyla uygulanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902942
BIST
10:281.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -11,16
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.512
10:287,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
10:289,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0966
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
10:28444,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 6,80
|Açılış
|: 444,61
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler10:28
|POLTK
|529,20
|13.478.948
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|9.599.397
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|8.160.475
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|26.669.848
|% 9,99
|
|PEGYO
|1,68
|2.810.696
|% -5,81
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|TDGYO
|9,02
|1.450.581
|% -4,95
|
|DOKTA
|30,22
|304.648
|% -4,55
|
|MSGYO
|5,45
|3.755.224
|% -4,05
|
|KOZAL
|118,60
|392.013.060
|% 2,15
|
|SISE
|7,72
|191.782.881
|% -1,28
|
|KRDMD
|6,76
|190.895.140
|% 2,27
|
|FENER
|44,26
|175.987.857
|% 5,63
|
|GARAN
|9,92
|172.253.443
|% -1,00
|
|SKBNK
|1,57
|93.704.713
|% -1,26
|
|TSKB
|1,86
|109.421.660
|% -1,06
|
|DOHOL
|3,46
|167.960.079
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,39
|61.037.217
|% 0,72
|
|YYAPI
|2,52
|86.214.556
|% 8,15
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5295
|7,5388
|% 1,08
|
|Euro
|9,0958
|9,1084
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,1867
|10,2378
|% 0,85
|
|Frank
|8,4185
|8,4692
|% 1,00
|
|Riyal
|2,0023
|2,0123
|% 1,00
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,62
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,89
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,07
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,13
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|-0,27
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
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10:42ISKUR
Yüzde -8.38 oranında düşüşle 350, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
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10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, SAHOL, ISCTR
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10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KRDMD, KOZAA
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10:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 92 kaybederek (% -0.58 ) 1, 349
-
10:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, ACSEL, AYGAZ, SODSN, POLTK, INVEO, SNKRN, YGYO, KERVN