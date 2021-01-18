***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 08:39
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 13.01.2021 tarih E-12233903-310.04-169 sayılı yazısına istinaden Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu portföyünün, takip edilen Endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yöntemi yerine Endeks kapsamındaki varlıkların seçilen bir kısmından örnekleme yoluyla oluşturulması yöntemine geçilmiştir.
Değişiklikler 22.01.2021 tarihi itibarıyla uygulanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902944
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
0
En Düşük
0
18:057,5053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0467
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5148
En Düşük
7,4427
18:059,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0609
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0818
En Düşük
8,9816
18:05443,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,30
|Açılış
|: 443,11
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
443,71
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEGYO
|2,19
|22.856.813
|% 22,79
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 0,00
|
|KFEIN
|20,20
|35.704.669
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,40
|125.548.989
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,61
|1.466.552.690
|% 0,00
|
|KFEIN
|20,20
|35.704.669
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,40
|125.548.989
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,61
|1.466.552.690
|% 0,00
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 0,00
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 0,00
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 0,00
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 0,00
|
|THYAO
|13,23
|1.732.658.672
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% 0,00
|
|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% 0,00
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5001
|7,5053
|% 0,63
|
|Euro
|9,0632
|9,0727
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1301
|10,1810
|% 0,29
|
|Frank
|8,3674
|8,4178
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|13,25
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,93
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|-0,27
|