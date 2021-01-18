***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 08:39
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 13.01.2021 tarih E-12233903-310.04-169 sayılı yazısına istinaden Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu portföyünün, takip edilen Endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yöntemi yerine Endeks kapsamındaki varlıkların seçilen bir kısmından örnekleme yoluyla oluşturulması yöntemine geçilmiştir.
Ayrıca Fonun takip ettiği Endeks kapsamında yer alacak payların seçilme kriterleri arasına, temettü verimi koşulu getirilerek son 3 mali yıla ait temettü verimleri toplamı %6'dan küçük şirketlerin Endeks'e dahil edilmeyeceğine dair hüküm eklenmiştir.
Değişiklikler 22.01.2021 tarihi itibarıyla uygulanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902945
BIST
10:451.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,27
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.509
10:457,5204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0618
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
10:459,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0678
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
10:45444,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 6,93
|Açılış
|: 444,74
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler10:45
|ACSEL
|20,46
|11.503.630
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|10.414.398
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|27.515.257
|% 9,99
|
|INVEO
|85,65
|23.646.149
|% 9,95
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|TDGYO
|9,05
|3.245.540
|% -4,64
|
|MSGYO
|5,42
|4.313.251
|% -4,58
|
|KUTPO
|47,78
|65.408.447
|% -4,54
|
|PEGYO
|1,67
|6.160.977
|% -4,23
|
|KOZAL
|120,00
|561.221.193
|% 3,36
|
|SISE
|7,72
|312.847.863
|% -1,28
|
|KRDMD
|6,79
|310.048.677
|% 2,72
|
|GARAN
|9,93
|258.518.389
|% -0,90
|
|THYAO
|13,13
|258.033.745
|% -0,76
|
|SKBNK
|1,59
|131.083.670
|% 0,00
|
|TSKB
|1,88
|153.451.963
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,51
|239.279.076
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,41
|85.246.689
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,43
|141.017.989
|% -0,82
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5147
|7,5204
|% 0,83
|
|Euro
|9,0722
|9,0796
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,1803
|10,2313
|% 0,78
|
|Frank
|8,4158
|8,4665
|% 0,97
|
|Riyal
|2,0024
|2,0124
|% 1,01
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|7,87
|
|Altın Gr.
|445
|445
|7,36
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,14
|
|B. Petrol
|54,87
|54,87
|-0,23
|
Seans Raporu
10:45
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10:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KRDMD, DOHOL
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10:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 18 kaybederek (% -0.90 ) 1, 345
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10:54
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10:54
BURVA, SNPAM, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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10:54
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