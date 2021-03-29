***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 15:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-315.04.4085 sayı 26.03.2021 tarihli yazısına istinaden Fon ihraç belgesinde değişikliğe gidilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921454
BIST
17:011.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
17:018,1854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1051
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
17:019,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0866
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
17:01449,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,50
|Açılış
|: 449,63
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:59
|KRTEK
|17,60
|30.987.916
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.004.069
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.623.040
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.299.418
|% 9,98
|
|METUR
|26,54
|4.715.806
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|53.729.138
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,92
|1.485.355.384
|% 5,01
|
|GARAN
|6,87
|1.412.179.703
|% -0,15
|
|BJKAS
|7,43
|938.113.514
|% 7,22
|
|EKGYO
|1,99
|842.970.187
|% 7,57
|
|PETKM
|5,65
|636.380.148
|% 3,86
|
|EKGYO
|1,99
|842.970.187
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,92
|1.485.355.384
|% 5,01
|
|GARAN
|6,87
|1.412.179.703
|% -0,15
|
|BJKAS
|7,43
|938.113.514
|% 7,22
|
|PETKM
|5,65
|636.380.148
|% 3,86
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1787
|8,1830
|% 1,27
|
|Euro
|9,6364
|9,6520
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,2613
|11,3178
|% 1,36
|
|Frank
|8,6772
|8,7295
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1752
|2,1861
|% 1,26
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-23,60
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.972
|3.017
|3,00
|
|Tam
|2.962
|3.038
|11,55
|
|Yarım
|1.431
|1.470
|5,59
|
|Çeyrek
|718
|735
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,80
|63,80
|-0,63
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:13XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 14, 651.00 milyon TL de
-
17:13ISDMR
Yüzde 5.00 oranında artışla 11.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 747, 338 adet işlem
-
17:12EKGYO
Yüzde 8.11 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 118, 734 adet işlem
-
17:11FRIGO
Yüzde 5.40 oranında artışla 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 293 adet işlem
-
17:10KRDMD
Yüzde 4.86 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 532, 973 adet işlem