***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2021 12:18
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İçtüzük/İzahname değişikliğine ilişkin duyuru metni bildirim Ek'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941950
BIST
15:051.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
15:058,4074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
15:0510,2018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0758
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
15:05510,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,66
|Açılış
|: 510,81
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler15:05
|OYYAT
|22,54
|149.343.953
|% 9,95
|
|METUR
|6,87
|22.111.399
|% 8,87
|
|EUKYO
|5,86
|2.496.971
|% 8,32
|
|BMSCH
|5,98
|107.307.559
|% 8,14
|
|MZHLD
|51,45
|4.815.868
|% 6,96
|
|YESIL
|3,16
|17.654.152
|% -9,97
|
|TKURU
|159,00
|4.483.078
|% -9,25
|
|CLEBI
|233,90
|58.994.876
|% -8,67
|
|ATATP
|29,14
|65.955.992
|% -7,84
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,57
|802.895.772
|% 0,97
|
|GARAN
|8,53
|707.732.876
|% 0,59
|
|ASELS
|15,83
|457.011.153
|% 0,83
|
|FENER
|37,10
|432.394.715
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,16
|417.897.541
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|417.897.541
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,63
|245.930.550
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,30
|303.203.344
|% 0,44
|
|GARAN
|8,53
|707.732.876
|% 0,59
|
|BOBET
|5,17
|337.845.522
|% 6,16
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4055
|8,4074
|% -0,24
|
|Euro
|10,1949
|10,2018
|% -0,74
|
|Sterlin
|11,8521
|11,9115
|% -0,51
|
|Frank
|9,3255
|9,3817
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2324
|2,2436
|% -0,36
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-8,99
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|-35,70
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|-17,27
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,08
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,07
|