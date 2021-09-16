***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Fonlarına İlişkin Rehberi'ndeki 4.2.3. Borsa Dışı Ters Repo ve Vaad Sözleşmeleri başlıklı maddede geçen " Vaad sözleşmelerinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına ilişkin bilgiler yatırım fonunun KAP sayfasında açıklanır ve açıklanan bilgilerde değişiklik meydana gelmesi durumunda KAP'ta yapılan bir önceki açıklama güncellenir." ifadesi doğrultusunda aşağıdaki açıklama yapılmıştır: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 04 Mayıs 2021 tarihinde Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin Uzun Dönem Ulusal derecelendirme notunu AA(tur) olarak belirlemiştir.***ZPE - ZPF - HPV - TCA - TZF - ZPG - ZPK - ZUG - VFK - ZGD fonlarında Vaad pozisyonu bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964065BIST