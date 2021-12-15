***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04-14223 sayılı yazısında verilen izne istinaden Fon'un takip ettiği Endekste değişikliğe gidilmiştir.Değişiklik kapsamına ve değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine bildirim ekindeki duyuru metninden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983308BIST