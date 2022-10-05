***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 14:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu portföyünden, BIST Katılım 30 Endeksi dönemsel değişikliklerine uyum sağlamak amaçlı 30.09.2022 tarihli olarak gerçekleştirilen ortaklık payı alım satımlarındaki sehven yapılan hesaplama hatası sebebiyle 05.10.2022 tarihi itibariyle oluşan nakit ihtiyacını karşılamak üzere 05.10.2022 günü 06.10.2022 vadeli 40.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kullandırılmış olup, faiz oranı %0 olarak uygulandığından kredi kullanımı kaynaklı herhangi bir gider oluşmamıştır.
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Pirimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Ek Bilgi
Ziraat Yatırım A.Ş. 40.000 TL % 0 05.10.2022 06.10.2022 Kredi masrafı
. oluşmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067371
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0392
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,2660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0968
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2016
18:051.024,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.024,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.019,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5756
|18,5880
|% -0,21
|
|Euro
|18,2258
|18,2660
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,6713
|20,7749
|% -1,50
|
|Frank
|18,6886
|18,8011
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-2,32
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.867
|6.939
|-5,00
|
|Yarım
|3.346
|3.393
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.696
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|0,01
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,35
|