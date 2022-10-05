***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 16:09
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu portföyünden, BIST Katılım 30 Endeksi dönemsel değişikliklerine uyum sağlamak amaçlı 30.09.2022 tarihli olarak gerçekleştirilen ortaklık payı alım satımlarındaki sehven yapılan hesaplama hatası sebebiyle 04.10.2022 tarihi itibariyle oluşan nakit ihtiyacını karşılamak üzere 04.10.2022 günü 05.10.2022 vadeli 40.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kullandırılmış olup, faiz oranı %0 olarak uygulandığından kredi kullanımı kaynaklı herhangi bir gider oluşmamıştır.
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Pirimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Ek Bilgi
Ziraat Yatırım A.Ş 40.000 TL % 0 04.10.2022 05.10.2022 Kredi masrafı oluşmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067455
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0444
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.015,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,25
|Açılış
|: 1.015,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5657
|18,5995
|% 0,08
|
|Euro
|18,1247
|18,1433
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,5496
|20,6527
|% -0,56
|
|Frank
|18,6271
|18,7393
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9265
|4,9512
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-11,95
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.820
|6.895
|-36,00
|
|Yarım
|3.323
|3.371
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,24
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|-0,23
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|3,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
-
17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MEDTR, KIMMR, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında