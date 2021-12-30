***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2021 11:01
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29.12.2021
tarihinde DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. payları ile ilgili olarak 85,30 fiyattan 3.311.228 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kurucusu bulunduğumuz yatırım fonu portföylerine Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının toplu olarak DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 29.12.2021 tarihi itibariyle %5,38 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2021 3.311.228 3.564 3.307.664 298.844 3.606.508 % 0,45 % 0,45 % 5,38 % 5,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987061
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,2441
En Yüksek
|Değişim
|: 4,62%
|| 0,5849
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
18:0515,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 0,6421
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
18:05760,46
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 25,59
|Açılış
|: 760,46
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2172
|13,2441
|% 4,62
|
|Euro
|14,9737
|15,0292
|% 4,46
|
|Sterlin
|17,6641
|17,7527
|% 3,75
|
|Frank
|14,2919
|14,3780
|% 3,62
|
|Riyal
|3,4803
|3,4978
|% 3,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,34
|
|Altın Gr.
|760
|760
|24,81
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,68
|0,38
|
|B. Petrol
|79,79
|79,79
|0,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
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17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında