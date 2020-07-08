***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 11:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak-Haziran 2020 Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856574
BIST
12:38119.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 228,67
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:386,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:387,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:38397,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,47
|Açılış
|: 397,44
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.602.579
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.113.166
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.791.507
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.640.838
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.420.906
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|5.295.400
|% -9,92
|
|SONME
|8,55
|13.208.511
|% -7,57
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|FENER
|12,94
|64.881.213
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,27
|1.204.432.729
|% 1,34
|
|SISE
|6,54
|1.061.704.295
|% 0,77
|
|PETKM
|4,37
|679.101.914
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|676.106.111
|% 4,50
|
|GARAN
|8,23
|609.645.884
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,27
|1.204.432.729
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,93
|326.521.483
|% 2,66
|
|SISE
|6,54
|1.061.704.295
|% 0,77
|
|PETKM
|4,37
|679.101.914
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|676.106.111
|% 4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5647
|8,6077
|% -0,16
|
|Frank
|7,2580
|7,3017
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,88
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.634
|2.674
|19,00
|
|Tam
|2.649
|2.661
|9,70
|
|Yarım
|1.287
|1.302
|4,70
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,48
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,03
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,01
|