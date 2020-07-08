***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 11:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak-Haziran 2020 Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856578
BIST
12:39119.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 229,73
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:396,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:397,7436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:39397,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,42
|Açılış
|: 397,39
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.619.255
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.113.166
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.791.507
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.646.888
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.422.068
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|5.390.082
|% -9,92
|
|SONME
|8,65
|13.351.518
|% -6,49
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|FENER
|12,94
|65.065.111
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,26
|1.205.240.135
|% 0,89
|
|SISE
|6,53
|1.067.153.661
|% 0,62
|
|PETKM
|4,36
|679.969.868
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,41
|677.064.906
|% 4,50
|
|GARAN
|8,22
|622.291.643
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,26
|1.205.240.135
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,93
|327.409.253
|% 2,66
|
|SISE
|6,53
|1.067.153.661
|% 0,62
|
|PETKM
|4,36
|679.969.868
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,41
|677.064.906
|% 4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5644
|8,6074
|% -0,16
|
|Frank
|7,2588
|7,3026
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,90
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.592
|7,80
|
|Tam
|2.648
|2.659
|8,00
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,90
|
|Çeyrek
|643
|651
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|-0,08
|