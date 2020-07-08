***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 11:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak-Haziran 2020 Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856580
BIST
12:37119.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 209,26
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:376,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:377,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:37397,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,47
|Açılış
|: 397,44
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.601.745
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.113.166
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.791.507
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.640.838
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.420.406
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|5.294.437
|% -9,92
|
|SONME
|8,62
|13.044.317
|% -6,81
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|FENER
|12,94
|64.854.596
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,27
|1.204.103.619
|% 1,34
|
|SISE
|6,53
|1.059.893.430
|% 0,62
|
|PETKM
|4,36
|678.170.517
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,39
|675.212.080
|% 4,03
|
|GARAN
|8,23
|609.265.640
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,27
|1.204.103.619
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,92
|323.855.087
|% 2,13
|
|SISE
|6,53
|1.059.893.430
|% 0,62
|
|PETKM
|4,36
|678.170.517
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,39
|675.212.080
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5634
|8,6064
|% -0,18
|
|Frank
|7,2580
|7,3017
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|5,52
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.591
|7,10
|
|Tam
|2.647
|2.659
|7,30
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,60
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|