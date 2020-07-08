***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 11:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak-Haziran 2020 Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856577
BIST
12:47119.070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -268,44
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
12:476,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:477,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:47397,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,77
|Açılış
|: 397,74
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,81
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.731.818
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.114.539
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.795.651
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.738.029
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.434.850
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|6.291.153
|% -9,92
|
|SONME
|8,61
|14.857.428
|% -6,92
|
|TEKTU
|1,95
|110.534.167
|% -6,70
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|EKGYO
|2,24
|1.251.687.952
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|1.080.508.320
|% 0,00
|
|PETKM
|4,35
|688.780.959
|% -1,58
|
|TRKCM
|4,38
|683.876.530
|% 3,79
|
|GARAN
|8,20
|650.775.500
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,24
|1.251.687.952
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,91
|332.260.074
|% 1,60
|
|SISE
|6,49
|1.080.508.320
|% 0,00
|
|PETKM
|4,35
|688.780.959
|% -1,58
|
|TRKCM
|4,38
|683.876.530
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5641
|8,6070
|% -0,17
|
|Frank
|7,2569
|7,3006
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,80
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.574
|2.593
|9,50
|
|Tam
|2.649
|2.661
|9,80
|
|Yarım
|1.287
|1.302
|4,80
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,04
|43,04
|-0,04
|