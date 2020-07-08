***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 11:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak-Haziran 2020 Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856586
BIST
12:57119.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 60,12
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
12:576,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:577,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:57397,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,92
|Açılış
|: 397,89
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,01
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.851.051
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.114.539
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.795.661
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.752.215
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.614.396
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|6.471.966
|% -9,92
|
|MARTI
|1,39
|19.320.196
|% -7,33
|
|SONME
|8,59
|15.146.227
|% -7,14
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,91
|67.745.870
|% -6,31
|
|EKGYO
|2,25
|1.290.869.154
|% 0,45
|
|SISE
|6,50
|1.115.703.692
|% 0,15
|
|PETKM
|4,35
|718.112.526
|% -1,58
|
|TRKCM
|4,39
|702.184.264
|% 4,03
|
|GARAN
|8,20
|693.574.719
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,25
|1.290.869.154
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,91
|347.273.877
|% 1,60
|
|SISE
|6,50
|1.115.703.692
|% 0,15
|
|PETKM
|4,35
|718.112.526
|% -1,58
|
|TRKCM
|4,39
|702.184.264
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5696
|8,6126
|% -0,10
|
|Frank
|7,2594
|7,3031
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,24
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.595
|11,40
|
|Tam
|2.651
|2.663
|11,70
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,70
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,48
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|-0,09
|