***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 16:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak-Haziran 2020 Fon Performans Sunum Raporu Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857096
BIST
16:21119.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 251,42
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:216,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:217,7747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7764
En Düşük
7,7149
16:21399,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,48
|Açılış
|: 399,45
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
399,65
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.887.369
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.420.536
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.771
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.279.198
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.060.043
|% -9,92
|
|SONME
|8,60
|19.522.043
|% -7,03
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|86.335.585
|% -5,95
|
|MARTI
|1,42
|26.365.021
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,29
|2.145.575.337
|% 2,23
|
|SISE
|6,52
|1.453.936.036
|% 0,46
|
|KRDMD
|3,30
|1.427.714.736
|% 3,45
|
|GARAN
|8,17
|1.146.779.695
|% -1,80
|
|PETKM
|4,39
|1.024.689.892
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,29
|2.145.575.337
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.427.714.736
|% 3,45
|
|PETKM
|4,39
|1.024.689.892
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,89
|431.373.904
|% 0,53
|
|SISE
|6,52
|1.453.936.036
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5881
|8,6311
|% 0,11
|
|Frank
|7,2693
|7,3131
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,84
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,15
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|26,00
|
|Tam
|2.662
|2.673
|21,90
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|10,70
|
|Çeyrek
|646
|655
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,10
|0,06
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|