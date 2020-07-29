BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|23.952.326
|% 10,00
|BURVA
|78,10
|12.511.778
|% 10,00
|KRGYO
|6,05
|27.384.162
|% 10,00
|VKFYO
|11,88
|12.609.093
|% 10,00
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9916
|9,0367
|% 0,61
|Frank
|7,5694
|7,6150
|% 0,65
|Riyal
|1,8495
|1,8587
|% 0,39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,49
|Altın Gr.
|438
|438
|1,37
|Cumhuriyet
|2.872
|2.906
|9,80
|Tam
|2.959
|2.988
|10,10
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,90
|Çeyrek
|720
|730
|2,50
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,41
|-0,03
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,01
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|0,44
Seans Raporu
- 12:14RAYSG Yüzde -3.54 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 435, 982 adet işlem
- 12:12 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ARCLK, KOZAA
- 12:12XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.16 ) 1, 057
- 12:12 Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, MARTI, UZERB
- 12:12 PENGD, VKFYO, DGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında