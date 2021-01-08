***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.01.2021 09:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
1 OCAK - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898037
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
0
En Düşük
0
18:057,3294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0187
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3517
En Düşük
7,3126
18:058,9961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0265
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0292
En Düşük
8,9766
18:05449,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,81
|Açılış
|: 449,23
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
448,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|8,77
|127.988.519
|% 4,40
|
|BIMAS
|76,85
|368.052.533
|% 3,21
|
|METRO
|2,18
|78.791.758
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,67
|69.624.570
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|923.265.667
|% 0,00
|
|METRO
|2,18
|78.791.758
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,67
|69.624.570
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|923.265.667
|% 0,00
|
|TEKTU
|2,35
|367.233.490
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,56
|81.676.357
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 0,00
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 0,00
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 0,00
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3245
|7,3294
|% -0,25
|
|Euro
|8,9842
|8,9961
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,9084
|9,9581
|% -0,27
|
|Frank
|8,2366
|8,2862
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9459
|1,9556
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,75
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,01
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,72
|54,72
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU030
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