***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.01.2021 09:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
1 OCAK - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898023
BIST
12:031.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:037,3885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:039,0421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0195
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:03449,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,19
|Açılış
|: 449,84
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:01
|YESIL
|151,80
|90.804.068
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|49.873.618
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.191.381
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|456,90
|249.086.310
|% -5,87
|
|EKGYO
|2,52
|1.142.529.393
|% -3,08
|
|SISE
|7,45
|876.483.597
|% 0,95
|
|THYAO
|12,88
|834.864.343
|% 1,58
|
|OTKAR
|417,70
|653.724.743
|% -3,06
|
|PETKM
|5,28
|525.240.265
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,52
|1.142.529.393
|% -3,08
|
|SISE
|7,45
|876.483.597
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,57
|154.989.444
|% 1,29
|
|PETKM
|5,28
|525.240.265
|% 0,57
|
|TSKB
|1,85
|175.369.676
|% -0,54
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3974
|7,4044
|% 0,77
|
|Euro
|9,0492
|9,0630
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,0166
|10,0668
|% 0,82
|
|Frank
|8,3060
|8,3561
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9664
|1,9762
|% 0,73
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-23,05
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|0,45
|