***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.01.2021 10:23
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
06 Mart- 30 Haziran Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904571
BIST
10:441.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:447,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:448,9544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:44437,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,79
|Açılış
|: 437,93
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:42
|GEDIK
|23,32
|57.767.118
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|4.160.994
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|59.302.491
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|22.983.958
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|POLTK
|397,40
|8.332.286
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,55
|379.579.546
|% 0,39
|
|KARSN
|5,10
|343.355.942
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,02
|316.158.093
|% 1,74
|
|GARAN
|9,43
|301.391.399
|% -0,95
|
|DOHOL
|3,98
|252.087.640
|% -1,49
|
|EKGYO
|2,55
|379.579.546
|% 0,39
|
|TSKB
|1,96
|149.848.272
|% 1,55
|
|KARSN
|5,10
|343.355.942
|% 1,59
|
|DOHOL
|3,98
|252.087.640
|% -1,49
|
|SKBNK
|1,52
|88.951.718
|% 1,33
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3600
|7,3629
|% 0,26
|
|Euro
|8,9492
|8,9541
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,0968
|10,1475
|% 0,38
|
|Frank
|8,2750
|8,3249
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9584
|1,9683
|% 0,34
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,57
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|56,03
|56,03
|0,39
|