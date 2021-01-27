***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.01.2021 10:23
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
26 Şubat- 30 Haziran Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904572
BIST
10:421.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:427,3633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:428,9548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:42438,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,10
|Açılış
|: 438,22
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:42
|GEDIK
|23,32
|57.767.118
|% 10,00
|
|KONTR
|48,46
|59.312.667
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|23.116.149
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.160.994
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|POLTK
|397,40
|8.443.955
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,55
|380.276.406
|% 0,39
|
|KARSN
|5,11
|346.935.783
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,03
|325.481.393
|% 1,88
|
|GARAN
|9,40
|310.228.989
|% -1,26
|
|DOHOL
|3,96
|254.928.682
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,55
|380.276.406
|% 0,39
|
|TSKB
|1,95
|164.456.648
|% 1,04
|
|KARSN
|5,11
|346.935.783
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,96
|254.928.682
|% -1,98
|
|SKBNK
|1,52
|89.350.462
|% 1,33
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3589
|7,3633
|% 0,26
|
|Euro
|8,9473
|8,9548
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,0966
|10,1472
|% 0,37
|
|Frank
|8,2750
|8,3248
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9585
|1,9684
|% 0,34
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-1,46
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,00
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,38
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