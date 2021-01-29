***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 dönemi Bağımsız Denetimden Geçmiş Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905888
BIST
13:031.489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,14
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
13:037,3368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
13:038,8944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
13:03436,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,98
|Açılış
|: 436,41
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler13:03
|PKENT
|1.524,60
|21.806.761
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|436.099
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|21.037.783
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.368.655
|% 9,98
|
|MERIT
|158,80
|1.470.012
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|710.626
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|19.223.907
|% -9,95
|
|KAPLM
|37,00
|3.635.714
|% -8,19
|
|UMPAS
|2,53
|72.008
|% -6,30
|
|CASA
|140,00
|1.273.636
|% -5,91
|
|GUBRF
|73,45
|1.346.224.117
|% 6,30
|
|GARAN
|9,24
|824.178.898
|% -1,60
|
|KARSN
|5,35
|660.306.190
|% 7,21
|
|KOZAL
|115,90
|549.851.188
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,37
|548.473.891
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|548.473.891
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,76
|524.185.217
|% 1,08
|
|KARSN
|5,35
|660.306.190
|% 7,21
|
|SKBNK
|1,47
|157.059.239
|% 0,68
|
|ODAS
|3,82
|404.866.141
|% -0,52
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3324
|7,3368
|% 0,04
|
|Euro
|8,8884
|8,8944
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,9895
|10,0396
|% -0,52
|
|Frank
|8,2090
|8,2585
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9489
|1,9587
|% -0,03
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|8,95
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.875
|2.948
|-33,66
|
|Yarım
|1.390
|1.426
|-16,28
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,14
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,00
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|0,34
|