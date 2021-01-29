***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 dö
13:041.489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,62
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
13:047,3370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
13:048,8950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0089
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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8,9400
En Düşük
8,8699
13:04436,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,98
|Açılış
|: 436,41
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler13:04
|PKENT
|1.524,60
|21.806.761
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|436.099
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|21.037.783
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.368.655
|% 9,98
|
|MERIT
|158,80
|1.470.012
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|710.626
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|19.223.907
|% -9,95
|
|KAPLM
|37,00
|3.635.714
|% -8,19
|
|UMPAS
|2,53
|72.008
|% -6,30
|
|CASA
|140,00
|1.273.636
|% -5,91
|
|GUBRF
|73,45
|1.346.224.117
|% 6,30
|
|GARAN
|9,24
|824.178.898
|% -1,60
|
|KARSN
|5,35
|660.306.190
|% 7,21
|
|KOZAL
|115,90
|549.851.188
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,37
|548.473.891
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|548.473.891
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,76
|524.185.217
|% 1,08
|
|KARSN
|5,35
|660.306.190
|% 7,21
|
|SKBNK
|1,47
|157.059.239
|% 0,68
|
|ODAS
|3,82
|404.866.141
|% -0,52
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3331
|7,3370
|% 0,04
|
|Euro
|8,8901
|8,8950
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9878
|10,0379
|% -0,54
|
|Frank
|8,2065
|8,2559
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9484
|1,9582
|% -0,06
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,06
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.877
|2.950
|-32,14
|
|Yarım
|1.390
|1.427
|-15,55
|
|Çeyrek
|697
|713
|-7,77
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,07
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|0,32
|