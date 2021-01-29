***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2020 dönemi Bağımsız Denetimden Geçmiş Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905875
BIST
14:381.491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,25
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:387,2899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0443
|Açılış
|: 54,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 55,1000
|
7,3849
En Düşük
7,2833
14:388,8476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0563
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7300
|
8,9400
En Düşük
8,8426
14:386,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,12
|Açılış
|: 6,40
|
|Önceki Kapanış
|: 6,27
|
6,41
En Düşük
6,18
BIST En Aktif Hisseler14:36
|PKENT
|1.524,60
|21.852.499
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|521.947
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.893.668
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|19.962.557
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,72
|114.586.662
|% -8,01
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|KAPLM
|37,82
|5.679.073
|% -6,15
|
|GUBRF
|72,75
|1.792.014.423
|% 5,28
|
|GARAN
|9,34
|1.286.169.737
|% -0,53
|
|KARSN
|5,24
|801.756.499
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,35
|769.045.772
|% -0,84
|
|KOZAL
|116,40
|703.934.662
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,35
|769.045.772
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,84
|669.236.240
|% 3,23
|
|KARSN
|5,24
|801.756.499
|% 5,01
|
|ODAS
|3,82
|530.926.573
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,42
|195.235.315
|% 2,16
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2905
|7,2927
|% -0,57
|
|Euro
|8,8482
|8,8550
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,9743
|10,0244
|% -0,67
|
|Frank
|8,1819
|8,2311
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9408
|1,9505
|% -0,45
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|19,11
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-26,00
|
|Tam
|2.874
|2.946
|-35,34
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-17,09
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,55
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,29
|
Seans Raporu
14:36
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14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 46 kaybederek (% -0.64 ) 1, 314
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14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, PKENT, FADE, GLBMD, TACTR, KONTR, EMNIS, BTCIM, YAPRK, SNKRN
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14:48
AYCES, ARENA, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:48
ARTI, BRMEN, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:48
Bu seansda işlem gören 221 hisse senedinden 102 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem