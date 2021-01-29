***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 dönemi Bağımsız Denetimden Geçmiş Fon Performans Sunum Raporur/Bildirim/905881
BIST
14:461.492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,46
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:467,2920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0422
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2831
14:468,8490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0549
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
14:46436,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,95
|Açılış
|: 436,38
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:46
|PKENT
|1.524,60
|21.852.499
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|529.914
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.986.834
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.204.443
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,50
|147.048.123
|% -8,71
|
|KAPLM
|36,90
|5.945.694
|% -8,44
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|VAKFN
|8,56
|14.523.608
|% -6,35
|
|GUBRF
|73,45
|1.810.627.530
|% 6,30
|
|GARAN
|9,34
|1.304.440.779
|% -0,53
|
|KARSN
|5,26
|830.605.744
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,35
|774.642.713
|% -0,84
|
|KOZAL
|116,40
|724.589.753
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,35
|774.642.713
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,84
|699.519.387
|% 3,23
|
|KARSN
|5,26
|830.605.744
|% 5,41
|
|ODAS
|3,83
|548.555.508
|% -0,26
|
|GARAN
|9,34
|1.304.440.779
|% -0,53
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2883
|7,2920
|% -0,58
|
|Euro
|8,8429
|8,8490
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,9626
|10,0125
|% -0,79
|
|Frank
|8,1690
|8,2182
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9371
|1,9468
|% -0,64
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|18,94
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.890
|2.931
|-33,00
|
|Tam
|2.872
|2.947
|-35,02
|
|Yarım
|1.388
|1.425
|-16,94
|
|Çeyrek
|696
|713
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|0,51
|
Seans Raporu
14:46
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