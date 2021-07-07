***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 17:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947801
BIST
17:281.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:288,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:2810,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:28504,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,55
|Açılış
|: 504,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:28
|TUREX
|10,52
|19.861.960
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.243.892
|% 9,71
|
|TUCLK
|14,03
|86.372.065
|% 8,84
|
|AGYO
|2,27
|34.561.124
|% 8,61
|
|PRKAB
|12,75
|40.364.988
|% 8,42
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,73
|1.135.986.743
|% 1,39
|
|KRDMD
|7,12
|672.339.850
|% 2,89
|
|THYAO
|13,89
|648.913.271
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,39
|627.482.743
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,26
|506.251.588
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|506.251.588
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,24
|176.458.248
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|1.135.986.743
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,39
|627.482.743
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,12
|672.339.850
|% 2,89
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7070
|8,7095
|% 0,27
|
|Euro
|10,2704
|10,2741
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9605
|12,0205
|% 0,08
|
|Frank
|9,3667
|9,4232
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3150
|2,3266
|% 0,26
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,96
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|-0,87
|
Seans Raporu
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