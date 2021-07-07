***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 17:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947812
BIST
17:101.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:108,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0240
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:1010,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0249
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2994
En Düşük
10,2291
17:10504,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,52
|Açılış
|: 504,47
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TUREX
|10,52
|19.850.230
|% 9,93
|
|TUCLK
|14,15
|84.245.368
|% 9,78
|
|IDGYO
|1,92
|25.222.868
|% 9,71
|
|KAPLM
|21,22
|9.632.544
|% 9,49
|
|PRKAB
|12,78
|39.106.933
|% 8,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,72
|1.113.569.719
|% 1,28
|
|KRDMD
|7,18
|660.519.530
|% 3,76
|
|THYAO
|13,89
|627.662.150
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,38
|608.803.646
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,27
|504.690.115
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|504.690.115
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,24
|175.823.802
|% -6,77
|
|GARAN
|8,72
|1.113.569.719
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,38
|608.803.646
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,18
|660.519.530
|% 3,76
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7056
|8,7093
|% 0,27
|
|Euro
|10,2437
|10,2947
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,9645
|12,0245
|% 0,12
|
|Frank
|9,3664
|9,4228
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3124
|2,3240
|% 0,15
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|9,96
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.330
|3.413
|4,12
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|2,00
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|0,15
|
Seans Raporu
17:08
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17:20XU050
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17:20
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