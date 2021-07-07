***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 17:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947813
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:058,6928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
18:0510,2803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
18:05503,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,64
|Açılış
|: 503,58
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|10,52
|19.899.621
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.210.061
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.367.099
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.677.744
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,78
|69.419.413
|% 8,67
|
|TKURU
|215,20
|9.708.643
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,09
|1.722.241
|% -9,91
|
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|594.887
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6892
|8,6928
|% 0,08
|
|Euro
|10,2635
|10,2803
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9580
|12,0180
|% 0,06
|
|Frank
|9,3552
|9,4116
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3107
|2,3222
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,03
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,44
|73,44
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
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