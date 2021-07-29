***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 15:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952605
BIST
15:401.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 25,98
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:408,5023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0459
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:4010,1185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0188
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:40498,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 498,56
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:40
|KTSKR
|20,02
|12.213.500
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.923
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.678.395
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.939.591
|% 9,47
|
|EDATA
|13,58
|129.642.661
|% 9,16
|
|MEGAP
|7,40
|62.963.392
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.963.392
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,04
|940.696.644
|% 6,99
|
|GARAN
|8,26
|766.825.969
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,82
|750.583.390
|% 3,85
|
|THYAO
|12,86
|512.699.762
|% 2,39
|
|SASA
|29,74
|313.037.522
|% 2,20
|
|KRDMD
|7,82
|750.583.390
|% 3,85
|
|GARAN
|8,26
|766.825.969
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|183.326.818
|% 1,33
|
|KARSN
|4,16
|281.634.373
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|65.773.037
|% 0,96
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4988
|8,5023
|% -0,54
|
|Euro
|10,1122
|10,1185
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,8326
|11,8919
|% -0,16
|
|Frank
|9,3245
|9,3806
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2586
|2,2699
|% -0,62
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|17,30
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|19,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,64
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,95
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,47
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,44
|
Seans Raporu
15:40
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