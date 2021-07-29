***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 15:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952607
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 30,89
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
18:058,4582
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0900
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4335
18:0510,0751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0622
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0402
18:05497,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,13
|Açılış
|: 497,87
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
495,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|13,68
|138.249.722
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,16
|99.120.893
|% 9,96
|
|KTSKR
|20,02
|12.482.488
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.915.095
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|68.985.975
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,70
|243.881
|% -7,04
|
|TUREX
|10,34
|81.293.180
|% -4,52
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|EREGL
|20,00
|1.261.108.797
|% 6,78
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|THYAO
|12,78
|633.006.622
|% 1,75
|
|ASELS
|15,26
|514.881.590
|% 2,69
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 2,21
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,84
|174.297.539
|% 1,66
|
|KARSN
|4,20
|371.789.603
|% 3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4576
|8,4607
|% -1,02
|
|Euro
|10,0567
|10,0760
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,7935
|11,8526
|% -0,49
|
|Frank
|9,3121
|9,3682
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2511
|2,2624
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|24,16
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,14
|
|B. Petrol
|74,60
|74,60
|0,73
|
Seans Raporu
18:05
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17:56CEOEM
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