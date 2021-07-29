***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 15:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952598
BIST
16:171.390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 28,76
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.390
En Düşük
1.371
16:178,5001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0481
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4831
16:1710,1136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0237
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
16:17498,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,75
|Açılış
|: 498,70
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KTSKR
|20,02
|12.214.801
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.896.272
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|61.959.690
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.692.493
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|39.945.717
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|63.619.424
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|63.619.424
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,57
|275.143.343
|% -5,19
|
|EREGL
|20,10
|999.247.923
|% 7,31
|
|GARAN
|8,27
|821.274.158
|% 0,85
|
|KRDMD
|7,84
|796.892.526
|% 4,12
|
|THYAO
|12,88
|525.299.496
|% 2,55
|
|ASELS
|15,24
|364.781.136
|% 2,56
|
|KRDMD
|7,84
|796.892.526
|% 4,12
|
|GARAN
|8,27
|821.274.158
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,30
|218.628.197
|% 1,77
|
|KARSN
|4,18
|285.134.596
|% 2,70
|
|SKBNK
|1,04
|67.233.303
|% 0,00
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4962
|8,5001
|% -0,56
|
|Euro
|10,1057
|10,1136
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,8244
|11,8837
|% -0,22
|
|Frank
|9,3228
|9,3790
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2582
|2,2696
|% -0,63
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,81
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|19,97
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|9,66
|
|Çeyrek
|796
|815
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,59
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,58
|